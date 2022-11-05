بريطانيا: نعتقد أن الهجوم على مركز للهجرة في دوفر حادث إرهابي

أعربت السلطات البريطانية عن اعتقادها أن التفجير الذى تم تنفيذه بقنابل حارقة واستهدف مركزا للتعامل مع طلبات الهجرة في مدينة دوفر الساحلية البريطانية "حادثا إرهابيا" بعد أن عثرت الشرطة على أدلة على أن الهجوم كان مدفوعا بأيديولوجية يمينية متطرفة.



ويُعتقد أن أندرو ليك (66 عاما) من هاي ويكومب في باكينجهامشير، قد انتحر في محطة بنزين قريبة بعد إلقاء عبوتين أو ثلاثة من العبوات الحارقة بدائية الصنع على مركز ويسترن جيت فويل، في مقاطعة كينت جنوب شرقى البلاد، يوم الأحد الماضي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق البلاد اليوم السبت إنها تعتقد أن الهجوم "مدفوع بأيديولوجية إرهابية".



وذكرت الشرطة أن الأدلة الصادرة من فحص أجهزة الوسائط الرقمية التي تم العثور عليها خلال التحقيق تشير إلى "دافع يميني متطرف وراء الهجوم".



وقال تيم جاك، المنسق الوطني الأول لشرطة مكافحة الإرهاب: "من الواضح أن هذا كان حادثا مقلقا للغاية، وعلى الرغم من أن أحدا لم يصب بجروح خطيرة، إلا أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة".