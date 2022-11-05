الرئيس الألماني شتاينماير يختتم زيارة إلى كوريا الجنوبية

يختتم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، زيارته إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت.

وبعد زيارة منشآت لتصنيع أشباه الموصلات تابعة لمجموعة سامسونج في العاصمة سول، من المقرر أن تقل مروحية تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية شتاينماير إلى مدينة بوسان الساحلية.

وفي مدينة بوسان، ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية، يعتزم شتاينماير زيارة المقبرة الوحيدة للأمم المتحدة، وهي موقع تذكاري لتخليد ذكرى نحو 40 ألف جندي من الأمم المتحدة شاركوا في الحرب الكورية بين عامي (1950 و1953)، وقد تم دفن نحو 2300 شخص من 11 دولة هناك.

كما يعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع خبراء في السياسة الأمنية وسلاسل الإمداد ويزور ميناء الحاويات بالمدينة قبل عودته إلى برلين في المساء.

وكان الرئيس الألماني، ترافقه قرينته ايلكه بودنبندر، قد بدأ زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية مساء الخميس الماضي، في أعقاب زيارة رسمية لليابان استمرت ثلاثة أيام.