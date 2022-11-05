الحكومة الباكستانية توجه بإلغاء الحظر المفروض على بث خطابات عمران خان

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وجهت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية بالإلغاء الفوري للحظر المفروض على بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما ذكرت مصادر لقناة "جيو نيوز".

وأضافت المصادر أن الحكومة وجهت الهيئة لإلغاء الحظر، من خلال تنفيذ القسم الخامس من قانون هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية لعام 2002.

وفي وقت سابق، فرضت الهيئة حظرا على جميع القنوات الفضائية يتعلق ببث وإعادة بث خطابات عمران خان ومؤتمراته الصحفية.

ووفقا لإشعار صادر، قالت هيئة التنظيم إن خان خلال خطاباته الطويلة في مسيرته قبل يوم واحد "وجه انتقادات لاذعة ضد مؤسسات الدولة من خلال توجيه مزاعم لا أساس لها من الصحة لتدبير خطة اغتيال".