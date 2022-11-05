قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، إن تعاطي الدول العربية مع قضية التغير المناخي، متفاوت ما بين دولة وأخرى، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدول العربية عن الانبعاثات الضارة بالمناخ محدودة للغاية، مثل الدول الإفريقية والنامية الأخرى.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الدول العربية والإفريقية الأكثر تضررًا من الانبعاثات الضارة، رغم أن مسؤوليتها عن الانبعاثات أقل من 0.5%.



وأشار إلى أن «ما يجب أن تنفقه تلك الدول على الاستثمارات والنفقات العامة لحماية الشواطئ أو الاستعدادات لصدمات قد تعرض المدن والمناطق الزراعية للخطر، قد يقترب من 5% من ناتجها المحلي، أو 20% من الموازنة».



ونوه رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، إلى أن 10% من دول وسكان العالم مسؤولة عن 50% من الانبعاثات الضارة، مضيفًا: «باقي الدول بنسبة 90% متضررة من هذا الأمر، ومطالبين للأسف بتمويل ما أفسده الآخرون».



وبدأ مطار شرم الشيخ الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر.



ووصل على مدار الأيام الماضية إلى مطار شرم الشيخ، مقدمة لوفود الدول المشاركة في قمة المناخ بجناح لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة، والتي سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وسط تسهيلات كبيرة لكافة المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.





