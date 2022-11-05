مدن في لاتفيا ترغب في الاحتفال بالعام الجديد بدون ألعاب نارية

في ضوء الوضع الجيوسياسي الراهن وأزمة الطاقة، أعربت المدن الكبرى في لاتفيا عن رغبتها في عدم تنظيم احتفالات العام الجديد بألعاب نارية هذا العام.



واتفق عمد المدن الكبرى في لاتفيا على هذا الأمر خلال محادثات غير رسمية، حسبما قال فيكتورز فالاينيس رئيس رابطة المدن الكبرى لوكالة أنباء "ليتا" اللاتفية يوم الجمعة، وذكر أنه إذا قررت أي مدينة عكس ذلك، فلن يتم منعها.



وقال فالاينيس إن العديد من الأشخاص يستمتعون بالألعاب النارية مع مطلع العام، إلا أنه مراعاة للعديد من لاجئي الحرب القادمين إلى لاتفيا من أوكرانيا والذين ربما يشعرون بعدم الراحة بسبب الأصوات القوية، يتعين أن يتم إلغاء الألعاب النارية هذا العام.



وأضاف فالاينيس أنه يتعين على البلديات أيضا أن تراعي أزمة الطاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير التكاليف.