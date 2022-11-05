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العراق.. قوات الحشد الشعبي تباغت تنظيم داعش في ديالى

قوات الحشد الشعبى فى العراق
قوات الحشد الشعبى فى العراق
وكالات
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 12:33 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 12:33 م

قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، إنها نفذت عملية استباقية ضمن قاطع محافظة ديالى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، بيانا قال فيه إن "قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي باشرت، بعملية مباغتة لتنظيم داعش، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المراقبة الإلكترونية بالهجوم على منطقة عين ليلى القديمة والتي تعتبر ملاذا آمنا للإرهابيين.

وأوضح الموسوي أن "العملية نفذت من محورين أساسيين، الأول محور شمالي يقوده اللواء 23 للحشد الشعبي والثاني جنوبي يقوده اللواء 62 للحشد".

وأشار إلى أن "العملية الأمنية تهدف إلى قطع الفرصة على عصابات داعش الإرهابية وفلوله، باستغلال أي ثغرة أمنية"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل، جاء هذا في بيان صادر يوم الاثنين الماضي، عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.


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