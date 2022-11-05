مقتل 7 أشخاص في تحطم مروحية جنوب إيطاليا

أكد مسؤولون في إيطاليا، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم مروحية تابعة لشركة خاصة وعلى متنها خمسة ركاب.



وقال نائب حاكم منطقة بوليا، رافائيلي بيمونتسي، لوكالة أنباء أدنكرونوس الإيطالية، بعد ظهر اليوم السبت، "لا يوجد ناجون، لسوء الحظ".



واختفت المروحية من على شاشة الرادار في جنوب إيطاليا في وقت سابق من اليوم، وعلى متنها طياران وطبيب إيطالي وعائلة من سلوفينيا كانت تقوم برحلة سياحية.



وأعلنت فرقة الإطفاء على تويتر أن عمال الإنقاذ يبحثون عن المروحية في منطقة أبريتشينا القريبة من مدينة فوجا في بوليا.



وشاركت مروحية عسكرية أيضا في عملية البحث.



وقال المسؤولون إن المروحية المفقودة طراز ايه 109، وتستخدم في الطيران المدني والعسكري.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن المروحية كانت قد أقلعت من جزر تريميتي في الصباح.