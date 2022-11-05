 وزيرا خارجية الإمارات وإثيوبيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية الإمارات وإثيوبيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 10:43 ص

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس الوزراء،وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، في أبوظبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، ناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب الوزير الإماراتي، بإعلان اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا بين جبهة تحرير تيجراي والحكومة الإثيوبية، مشيدا بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق الذي يدعم تطلعات إثيوبيا وشعبها الصديق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة الإماراتية الإثيوبية وحرص البلدين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

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