آلاف يتظاهرون في ألمانيا تأييدا لاحتجاجات إيران وللمطالبة بمساعدة أوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم السبت، تأييدا للاحتجاجات المناوئة للنظام في إيران وللمطالبة بمساعدة أوكرانيا التي تعصف بها الحرب الروسية.

وجابت مظاهرة وسط المدينة تحت شعار "مسيرة من أجل الحرية"، ظهر اليوم، وقام على تنظيم هذه المسيرة عدد من الجهات من بينها جمعية الصليب الأصفر-الأزرق الألمانية الأوكرانية.

وطالب المتظاهرون بمزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية؛ من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن أجل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم مجددا مظاهرة تأييدا للاحتجاجات في إيران، وحسب تقديرات الشرطة تجمع نحو 150 شخصا عند بوابة براندنبورج بعد الظهر، كما تجمع نحو 120 شخصا- وفقا لتقديرات الشرطة- بالقرب من مقر وزارة الخارجية. وكان العدد المسجل للمظاهرتين أكبر من ذلك بكثير.

وكانت إيران شهدت في الأسابيع الماضية احتجاجات متكررة ضد السياسة المتشددة للحكومة، وقد انطلقت هذه الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاما، التي كانت توفيت أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها منتصف منتصف الماضي بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.