واشنطن تبلغ طهران بتراجعها عن تصريحات بايدن حول «تحرير إيران»

كشفت إيران، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغتها بالتراجع عن تصريحات الرئيس جو بايدن حول "تحرير إيران" بالتزامن مع احتجاجات شعبية إيرانية تتهم طهران واشنطن بتأجيجها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، في الاجتماع الأول للتنسيق بين الدول الصديقة لميثاق الأمم المتحدة.

وقال عبد اللهيان: "واشنطن أخبرتنا عبر القنوات الدبلوماسية بتراجعها عن تصريحات بايدن حول (تحرير إيران)"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن نية البيت الأبيض على مدى السنوات الـ 43 الماضية كانت محاولة تغيير النظام الإيراني، على حد قوله.

وأشار إلى أن الجميع يرون ما فعلته أمريكا في آخر 40 يومًا فيما يخص الشأن الداخلي الإيراني، في إشارة للاحتجاجات الجارية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بايدن تلقى الرد على تصريحاته بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستحرر إيران قريبا، لكنه استطرد تاليا، وقال إنها "ستحرر نفسها".