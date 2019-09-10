مسؤولة بريطانية: نخوض حربا مع الصين

قالت الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية البريطانية أليسيا كيرنز، إن لندن تخوض حاليا حربا مع الصين.

جاء ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الغرب انقساما حول طبيعة الموقف من الصين على خلفية الضغوط الأمريكية المتزايدة لاتخاذ موقف ضد بكين، كما قالت وكالة سبوتنيك.

وأضافت كيرنز، في تصريحات لصحيفة "تلجراف": "لقد ركزنا على الإرهابيين الذين يتصرفون مثل الدول بدلا من الدول التي تتصرف مثل الإرهابيين... والحقيقة هي، سواء أحببنا ذلك أم لا، نحن في شكل من أشكال حرب مع الصين".

وأضافت: "ما لم نفعله.. هو بناء مرونة داخل نظامنا".

والخميس الماضي، أرسلت كيرنز رسالة إلى جيمس كليفرلي وزير الخارجية، للضغط على حكومة بلاده "للرد بقوة بعد أن تورط دبلوماسيون صينيون في الاعتداء على متظاهر مؤيد للديمقراطية في هونج كونج في قنصليتها (الصينية) في مانشستر الشهر الماضي"، بحسب الادعاءات.

وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، قد قال في وقت سابق، إنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر استعدادا للقتال في العالم.

وأضاف: "لا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، أعتقد أن الصين تدرك قدراتنا".

يأتي البيان وسط انقسامات متزايدة لدى الغرب حول مدى التشدد الذي ينبغي اتخاذه ضد بكين، التي لا تزال أكبر اقتصاد خارج نطاق النفوذ الغربي ودون وجود عسكري غربي على أراضيها، بحسب "ميلتاري واتش".