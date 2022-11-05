ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 7ر281، مقابل 1ر290 أمس الجمعة، وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر436، وقبل شهر 414.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 38 ألفا و859 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 47 ألفا و718 إصابة يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 207 حالات وفاة، مقابل 167 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 35 مليونا و823 ألفا و771 إصابة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم رصدها.