 حادث غريب في سويسرا.. سيارة تدهس صاحبتها 3 مرات - بوابة الشروق
السبت 5 نوفمبر 2022 5:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

حادث غريب في سويسرا.. سيارة تدهس صاحبتها 3 مرات

وكالات:
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:07 م

أصيبت امرأة تبلغ 45 عاما بجروح بالغة في سانت غالن بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات، بحسب الشرطة البلدية في المدينة الواقعة في شمال شرق سويسرا.

وأفيد بأن السائقة ترجلت من سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك، وفق شبكة الحرة.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس.

وعبثا حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، على ما نقلت وكالة "إي تي إس" عن الشرطة.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانية.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدا لحركتها المجنونة.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حال الخطر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك