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الفلبين تسجل 24 حالة إصابة بالكوليرا

مانيلا - أ ش أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 7:39 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 7:39 م
سجلت السلطات الصحية في الفلبين 24 حالة إصابة بالكوليرا بينهم حالتان وفاة وذلك في مقاطعة "نيجروس أوكسيدِنتال"، لتكون بذلك أكثر المناطق الفلبينية التي ظهر بها المرض.

وذكر مكتب الصحة الإقليمي في الفلبين -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت- أنه لم تكن تظهر حالات إصابة بالمرض في البلاد منذ عام 2019، غير أن حكومة المقاطعة سجلت أولى الحالات في شهر يناير الماضي.

وتم إصدار أوامر لوحدات الحكومة المحلية بتشكيل لجان مراقبة على جودة الأغذية ومياه الشرب في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة المرض، كما أن المقاطعة تراقب ظهور حالات إصابة بحمى التيفود.

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