انقسام مجلس الأمن يحول دون اتخاذه قرارا بشأن كوريا الشمالية

حال انقسام مجلس الأمن الدولي في جلسته التاسعة، دون اتخاذ قرار هذا العام حول موضوع كوريا الشمالية، أو يتخذ إجراء ضد التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

ولم يتفق الأعضاء الخمس عشرة في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة على بيان مشترك، يوم الجمعة في نيويورك.

وبدلا من ذلك، أدان عدد من الدول – بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – بشكل منفصل التجارب الصاروخية التي تجريها بيونج يانج.

وتجري كوريا الشمالية، بقيادة كيم يونج أون، حاليا، اختبار الصواريخ بصورة متكررة بشكل غير عادي.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، اختبرت كوريا الشمالية بالفعل أكثر من 25 صاروخا هذا الأسبوع، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه إلى عدة آلاف من الكيلومترات.

كما يخشى المراقبون من أن تكون أول تجربة نووية لكوريا الشمالية منذ سنوات، وشيكة.

فشل نهج موحد من قبل المجلس في الماضي بسبب مقاومة الصين، التي ينظر إليها على أنها أقرب شريك دولي لكوريا الشمالية.

وانتقد السفير الصيني تشانج جون، في جلسة الجمعة، التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تغذي دوامة التصعيد، وفق رأيه.

ومع ذلك، شدد أيضا على أن بكين تعارض بوضوح أي تسلح نووي في شبه الجزيرة الكورية.