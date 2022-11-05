أصدرت وزارة العدل السعودية، قرارًا بشطب ترخيص محامي، خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن أفشى أسرار أحد عملائه من خلال تناول القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ظهور تلفزيوني.

وأوضحت الوزارة الخميس الماضي، أن المحامي ارتكب مخالفات منها: التضليل بالتسويق لمكتبه عبر منح جوائز مالية لمن يُقيِّمه تقييمًا مرتفعًا في خرائط جوجل، وتعريف نفسه بلقب الدكتور وهو لا يملك شهادةَ دكتوراه معترفاً بها في المملكة، بالإضافة إلى تشغيله وتدريبه لمحاميات متدربات.

وأكدت العدل أن ما قام به المحامي يعد سلوكًا غير مهني ويُخل بأصول المهنة وشرفها ومخالف لأحكام نظام المحاماة ولائحته، داعية المحامين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، ونظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.

‏يُذكر أن القاعدة الـ21 من قواعد السلوك المهني للمحامين بالسعودية نصت على أن "يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد".

ونصت القاعدة الـ37 على أن "يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.