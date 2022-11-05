وزير البيئة اليمني: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة كبيرة لطرح قضايا وأزمات بلادنا

قال توفيق الشرحبي وزير البيئة والمياه اليمني، إن مؤتمر المناخ الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ، فرصة كبيرة لطرح قضايا وأزمات بلاده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن اليمن تضرر كثيرا من التغيرات المناخية، بما في ذلك تعاقب فترات الجفاف وغزارة المياه في زمن قياسي قصير ما يؤثر على التربة.

وأشار إلى أن قمة المناخ فرصة كبيرة لطرح قضايا هذا الملف، لا سيما أن اليمن لديه إشكالية كبيرة فيما يخص وفرة المياه وجودتها.

ونوه بأن اليمن واجه خلال العامين الماضيين أزمة حادة في تفشي مرض الكوليرا والأمراض المتعلقة بالمياه.

ولفت إلى أن هناك الكثير من التمويلات للمانحين، لكنها لا تزال دون الطموح ولا المستوى المطلوب، وفق تعبيره.