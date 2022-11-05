 وصول دفعة من المهجرين السوريين في لبنان إلى مناطقهم بريف حمص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول دفعة من المهجرين السوريين في لبنان إلى مناطقهم بريف حمص

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 10:31 ص

وصلت دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

وأوضحت أن عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان عادت في 26 من الشهر الماضي، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.

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