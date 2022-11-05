وصول دفعة من المهجرين السوريين في لبنان إلى مناطقهم بريف حمص

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وصلت دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

وأوضحت أن عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان عادت في 26 من الشهر الماضي، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.