وزير المالية الألماني يحذر مجددا من النفوذ الصيني المفرط في بلاده

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مجددا، من النفوذ الصيني المفرط في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الاتحادي لليبراليين الشباب في مدينة كاسل، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر اليوم السبت: "لا يثير حفيظتي الاعتماد الكبير لأجزاء من الاقتصاد الألماني على السوق الصينية"، ورأى أنه لا بأس في وجود تعاملات تجارية لشركات ألمانية مع الصين، لكنه قال إنه لا ينبغي للمستثمرين الألمان أن يعملوا بنفس الطريقة في الصين.

وأعرب ليندنر عن معارضته للنصائح التي تسديها الدولة والحكومة للشركات تحدد لها فيها أين يتعين عليها الاستثمار: "غير أن هناك أمرا واحدا يجب أن يكون واضحا على الصعيد السياسي: نحن لا يمكننا في ألمانيا أن نتيح للمستثمرين الصينيين إلا ما هو مسموح للمستثمرين الألمان في الصين".

وأبدى رئيس الحزب الليبرالي تأييده لإجراء محادثات جديدة بشأن العلاقات التجارية مع شركاء آخرين يشاطرون ألمانيا في قيمها مثل الولايات المتحدة :" نحن نتقاسم مع الولايات المتحدة نفس القيم كما أن لدينا أهدافا مشابهة أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاتحادي الخامس والستين لشباب الليبراليين في كاسل بمشاركة نحو 800 شاب سيستمر حتى غد الأحد، ويبلغ عدد أعضاء منظمة شباب الحزب الديمقراطي الحر نحو 16 ألف عضو.