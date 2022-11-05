 احتجاز نشطاء مناخ ألمان لمدة 30 يوما لإغلاق أحد الطرق - بوابة الشروق
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احتجاز نشطاء مناخ ألمان لمدة 30 يوما لإغلاق أحد الطرق

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 9:06 ص
قررت السلطات الألمانية احتجاز العديد من نشطاء المناخ الألمان، لدى الشرطة، لمدة 30 يوما بعد عملين احتجاجيين قاموا خلالهما بلصق أنفسهم بطريق في تقاطع طرق بوسط مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة، مشيرا إلى قانون واجبات الشرطة بولاية بافاريا، "إنه أمر نادر للغاية أن يتم تطبيقه. هذه فعلا قضية استثنائية للغاية".

وينص القانون على إمكانية احتجاز المواطنين لفترة تصل إلى شهر على أساس قرار قضائي من أجل منعهم من ارتكاب مخالفة إدارية لها أهمية كبيرة على الجمهور العام أو جريمة جنائية. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة شهر واحد إضافي كحد أقصى.

وكان 17 من نشطاء المناخ من منظمة "آخر جيل" قد أغلقوا الطريق يوم الخميس بميدان رئيسي بوسط مدينة ميونخ من خلال لصق أنفسهم بالطريق

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