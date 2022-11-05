نائب رئيس مجلس النواب الجزائري يشكر مصر على مساهمتها في إنجاح القمة العربية

على هامش المؤتمر البرلماني حول التغيرات المناخية المنعقد بالأقصر، التقى الوفد الجزائري المشارك نظيره المصري، في لقاء ثنائي استعرض فيه الجانبان اليوم السبت، مجريات ومخرجات القمة العربية الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مساء السبت، أشاد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالجهود الجزائرية في تنظيم القمة، وحيا جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على توفير كل الظروف وتذليل الصعوبات لإنجاحها، مؤكدا استعداد مصر الدائم للتنسيق مع الجزائر، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن المصالح المشتركة.

من جهته، شكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي، بودن منذر، مصر على مساهمتها في إنجاح القمة العربية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور مجريات أعمالها شخصيا.

وأشار إلى ضرورة تفعيل مجموعتي الصداقة بين البلدين برعاية رئيسي مجلسي النواب المصري والجزائري، داعيا إلى تنويع أوجه التعاون الثنائي حتى لا يقتصر التنسيق على تبادل الزيارات، بل يتعداه الى تبادل المعلومات في مجال الاقتصاد وبحث فرص الاستثمار.

وفي هذا السياق، نوه «بودن» بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة ترقيتها إلى المستوى الذي بلغته في عقود سابقة.