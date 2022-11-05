مسلحون يقتلون 3 أشخاص شمالي أفغانستان

أطلق مسلحون مجهولون النار على عضو بحركة طالبان وعاملي منجم فأردوهم قتلى في ولاية فارياب شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول محلي اليوم السبت.

وقال شمس الدين محمدي مدير شؤون المعلومات والثقافة في الولاية في تصريح لـ(د.ب.أ)، إن الهجوم وقع مساء أمس الجمعة على منجم ملح في حي أندخوي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشكل عدة مجموعات مقاومة مسلحة ضد طالبان بعد عودتها إلى السلطة العام الماضي، إلا أن هذه المجموعات لم تحقق أي إنجازات مهمة.

وتكررت هجمات تنظيم داعش ضد المدنيين وقوات الأمن التابعة لطالبان.