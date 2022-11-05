إسماعيل صبري: مازلت خيار ائتلاف الجبهة الوطنية المهيمن لمنصب رئيس وزراء ماليزيا

ذكر رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، أنه مازال خيار ائتلاف الجبهة الوطنية المهيمن"باريسان ناسيونال" لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة، التي تجرى في 19 نوفمبر الجاري، مما يبدد تكهنات حول صراع على السلطة، في الحكومة بعد استبعاد العديد من حلفائه الرئيسيين، من قائمة المرشحين للبرلمان.

وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا اليوم، حيث يسعى حزب إسماعيل "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين"، لتعزيز موقفه في أعقاب سلسلة من الانتخابات المحلية الناجحة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتقود "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين" ائتلاف الجبهة الوطنية، الذي يحكم كجزء من تحالف هش، منذ اندلاع أزمة سياسية في عام 2020.

وقال صبري للصحفيين، بعد تسجيل اسمه للدفاع عن مقعده في منطقة "بيرا" بولاية "باهانج" إن "القرار بالنسبة لي لأكون رئيسا للوزراء، قرره المجلس الأعلى والجمعية العامة للمنظمة الوطنية للملايو المتحدين".

وأضاف "ائتلاف الجبهة الوطنية لديه الثقة في الفوز وأن يصبح الحزب المهيمن في البرلمان".