الناتو: خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيل

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن اعتقاده بأن خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيل.

وشدد ستولتنبرج، في حديث مع قناة تلفزيونية تركية، على أن الحلف، رغم ذلك يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف الأمين العام: "خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيل، لكن لو حدث ذلك ستكون العواقب هائلة فعلا، لذلك نأخذ الأمر على محمل الجد".

وذكر أن روسيا تتصرف بطريقة غير مسؤولة ومتهورة وفق تعبيره، موضحا أن الأسلحة النووية ستغير طبيعة الصراع.

وتابع: "الأسلحة النووية ستغير طبيعة النزاع. لن يكون هناك رابح في الحرب النووية. نحن نطرح هذه الرسالة بشكل واضح. لم يتغير الموقف النووي لروسيا".

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لم تتحدث أبدا عن استخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي.

وشدد الرئيس بوتين على أنه يتم استخدام هذه المزاعم للتأثير سلبا على الدول الصديقة لروسيا.