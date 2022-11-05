البر الرئيسي الصيني يسجل 596 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 596 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد-19.



وأشارت اللجنة، إلى تسجيل إجمالي 3063 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وغادر إجمالي 251 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الجمعة، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 251 ألفا و737 شخصا.



ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الجمعة، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.