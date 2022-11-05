وكالة الشبكات الألمانية لتوزيع الغاز: مخزون الغاز بألمانيا يتراجع قليلا للمرة الأولى

يجري الآن سحب الغاز من مرافق التخزين في ألمانيا في المتوسط بمقدار أكثر بقليل مما يتم تخزينه.



وكتب رئيس وكالة الشبكات الألمانية الاتحادية لتوزيع الغاز، كلاوس مولر، على موقع تويتر اليوم السبت: "للمرة الأولى نشهد انخفاضا طفيفا" في منشآت تخزين الغاز في ألمانيا.



وأضاف مولر أن مستوى ملء جميع مرافق تخزين الغاز في ألمانيا انخفض بنسبة 0.03% ليصل إلى 99.26% أمس الأول الخميس.



يتم دائما الإبلاغ عن مستويات التعبئة بفارق تأخير في الوقت.



وقال مولر: "لقد قمنا بتخزين الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة".



وذكر أنه من أجل تجنب نقص الغاز، يجب على ألمانيا توفيره وبناء محطات الغاز المسال وتأمين البنية التحتية.



وفي تغريدة أخرى أشار مولر إلى أن نسبة الانخفاض المذكورة (03ر0 %) كانت قيمة صافية من الغاز.



وأوضح أن صهاريج التخزين الفردية استمرت في تخزين الغاز ، بينما أطلقت الصهاريج الأخرى بعض الغاز.



في الآونة الأخيرة، استمرت مستويات التعبئة في صهاريج تخزين الغاز في الارتفاع، لذلك تم تخزين غاز أكثر مما سيتم استخدامه.



كان هذا جزئيا بسب درجات الحرارة التي ما تزال مرتفعة نسبيا في فصل الخريف.



ومع ذلك، أعلنت وكالة الشبكات الاتحادية يالفعل يوم أمس الجمعة أن مرحلة تفريغ المخزون ستبدأ قريبا.



تعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نظاما عازلا للسوق.



وعادة ما يتم ملؤها جيدا عندما يبدأ موسم التدفئة في الخريف، وتنخفض مستويات التعبئة حتى الربيع.



ووفقا لقانون صناعة الطاقة يجب أن تظل ممتلئة بنسبة 40% في الأول من فبراير.



ومن ناحية أخرى، صار عدد أقل من السكان في ألمانيا يتوقعون نقصا في الغاز خلال الشتاء.