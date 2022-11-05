هيئة الإشراف المالي في ألمانيا تحث دويتشه بنك على القيام بالمزيد ضد غسل الأموال

دعت هيئة الإشراف المالي في ألمانيا "بافن" مصرف "دويتشه بنك" الألماني إلى القيام بالمزيد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وهددت الهيئة التنظيمية أكبر بنك في ألمانيا بعقوبات إذا لم يقم بتنفيذ أوامر سابقة أصدرتها "بافن" خلال عامي 2018 و2019، وفقا لقرار أصدرته "بافن" في سبتمبر الماضي وظهر في تقارير إعلامية مساء الجمعة.



وفي سبتمبر 2018، أمرت "بافن" مصرف "دويتشه بنك باتخاذ إجراءات أمنية داخلية مناسبة والامتثال لمتطلبات الحيطة الواجبة" فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وفي بيان أصدره مساء الجمعة، قال "دويتشه بنك" إن المرسوم الجديد من هيئة الإشراف المالي، بخصوص حل مسائل تم تحديدها في الماضي في إطار المواعيد النهائية المتفق عليها بالفعل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي مشكلات إضافية.



وقال متحدث باسم "دويتشه بنك" في فرانكفورت "لقد اتفقنا مع بافن على الإجراءات اللازمة وقمنا بالفعل بتنفيذ مجموعة كبيرة منها. سنستمر في توفير الموارد اللازمة وضمان الترتيب الملائم للأولويات في الإدارة المصرفية من أجل مواصلة تحسين بيئة التحكم والوفاء بتوقعات الهيئة التنظيمية".