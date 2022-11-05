مقتل 13 شخصا إثر اندلاع حريق بملهى ليلي في روسيا

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير وانهيار سقف في ملهى ليلي في مدينة كوستروما الروسية.



وقالت وزارة الداخلية الروسية إنها اعتقلت شخصين مشتبه بهما، يُعتقد أن أحدهما متورط بشكل مباشر في ذلك الحريق.



وأعلنت السلطات اليوم السبت، أن حريقا انتشر سريعا على مساحة نحو 3500 متر مربع داخل المبنى. ثم انهار سقف مبنى بوليجون الذي اكتسب شهرة على مدى عقود.



وأشار التلفزيون الروسي الرسمي إلى إنقاذ 250 شخصا.



وقالت السلطات إن خمسة أشخاص أصيبوا.



غير أن لجنة التحقيق في موسكو قالت إنه لم يتم بعد حصر عدد الخسائر البشرية على نحو الدقة.



ولم يتضح سبب الحريق.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحققين قولهم إن المشتبه فيه قد يكون أشعل ألعابا نارية داخل المبنى.



وقالت السلطات إنه لم يتم إجراء تفتيش يتعلق بالسلامة من الحرائق في المبنى مؤخرا. وهناك اعتقاد أيضا أن مالكه عضو بالبرلمان الإقليمي في كوستوما، وهي مدينة تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن شمال شرق موسكو.