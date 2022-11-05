قائد البحرية الهندية يبدأ زيارة لليابان تستغرق 5 أيام

بدأ قائد البحرية الهندية الأدميرال هاري كومار، اليوم السبت، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى اليابان لحضور الاستعراض الدولي للأسطول (أي.إف.أر) ومراسم انطلاق مناورات مالابار البحرية ولإجراء محادثات مع المسؤولين اليابانيين لتعزيز العلاقات الثنائية فى المجال البحرى.



وقال مسؤولون إن الأدميرال كومار اجتمع بنظرائه من البحرية الملكية الأسترالية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الأمريكية لبحث زيادة وتعزيز التعاون في إطار مناورات مالابار، وفقا لوكالة" برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء.



ووصلت السفينتان الحربيتان التابعتان للقوات البحرية الهندية، شيفاليك وكامورتا، إلى مدينة يوكوسوكا اليابانية للمشاركة في الاستعراض الدولي للأسطول الذي سيجرى في خليج ساجامي في يوكوسوكا غدا الأحد بمشاركة عدة دول.