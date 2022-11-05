الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية لإنهاء «العمل الاستفزازي»

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كوريا الشمالية إلى وقف تجاربها الصاروخية.

وصرح يوم الجمعة أن "الأمين العام يكرر من جديد دعواته لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالامتناع الفوري عن القيام بأي عمل استفزازي آخر والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتقوم كوريا الشمالية حاليا باختبار الصواريخ مرة أخرى بوتيرة عالية بشكل غير معتاد. ويخشى المراقبون من أن تكون أول تجربة نووية لكوريا الشمالية منذ سنوات وشيكة الحدوث.

والقضية مدرجة أيضا على جدول أعمال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الجمعة.