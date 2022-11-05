روسيا: عديمو الأخلاق من يشككون في جوهر قرارنا حول مكافحة تمجيد النازية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن شخصيات وصفتها بأنها "عديمة الأخلاق"، يمكن أن تشكك في جوهر القرار الروسي في الأمم المتحدة حول مكافحة تمجيد النازية.

وكتبت زاخاروفا، على قناتها في تيلجرام: "هل تعرفون ما هو النفاق السياسي؟ أشرح بمثال محدد. في العام الماضي، امتنعت دول الاتحاد الأوروبي والدول التي انضمت إليها عن التصويت على نفس نص مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية"، وفق "روسيا اليوم".

وذكرت زاخاروفا، أن دول الاتحاد الأوروبي امتنعت دائما عن التصويت على هذه المبادرة، إلا في حالة واحدة. في عام 2011، حدث انقسام في الاتحاد الأوروبي، عندما صوتت بعض الدول ضد القرار (وشكلت هذه الدول الأغلبية)، وامتنع البعض عن التصويت.

وتابعت: "أما في هذا العام، فقد صوتت كل هذه الدول ضد القرار، بما في ذلك كل الذين دعموا الفاشية والنازية في القرن العشرين وكذلك، كل الذين تضرروا وعانوا منها وكادوا يختفون بسببها".

وقالت زاخاروفا: "أكرر مرة أخرى: نص القرار هو نفسه ولم يتغير. لا يمكن التشكيك في جوهرها إلا من قبل الشخصيات غير الأخلاقية".