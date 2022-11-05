أوكرانيا: ارتباك بشأن حظر التجول الروسي في خيرسون

ساد ارتباك مساء اليوم الجمعة، بشأن حظر التجول المفروض على مدينة خيرسون التي ضمتها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة، كيريل ستريموسوف، مساء اليوم الجمعة في رسالة عبر الفيديو في حسابه على قناة تليجرام، إن حظر التجول يطبق على مدار الساعة على "النازيين ومساعدي الفاشية".

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن رسالة فيديو من ستريموسوف، تفيد بأن حظر التجول ينطبق على جميع السكان. ثم قام على ما يبدو بحذف ذلك الفيديو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن إخلاء خيرسون ضروري حتى لا يتعرض السكان للخطر بسبب الأعمال العدائية.

وأضاف بوتين في اجتماع مع متطوعين يساعدون لاجئي أوكرانيا: "بالطبع، ينبغي على أولئك الذين يعيشون في خيرسون الآن الخروج من منطقة الأعمال الخطيرة".