العنف يتجدد في مظاهرات إيران

مع تواصل المظاهرات في إيران يوم الجمعة، ترددت أنباء حول وقوع أعمال عنف جديدة في جنوب شرق البلاد.

ويزعم أن متظاهرين بمدينة خاش ، أضرموا النار في مركز فرعي للشرطة، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ولم تتضح في البداية تفاصيل الواقعة.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية، أصيب العديد من الأشخاص، كما تحدثت تقارير أولية على وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع ضحايا.

وقبل ستة أسابيع، شنت قوات الأمن بوحشية حملة قمع على احتجاجات في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقُتل العشرات من المتظاهرين في العاصمة الإقليمية زاهدان في 30 سبتمبر، والتي أصبحت تُعرف بـ "الجمعة الدامية".

ووفقا لناشطين في مجال حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 280 شخصا، وأُلقي القبض على ما يزيد على 14 ألف آخرين منذ انتشار الاحتجاجات.

وفي مدينة مونستر الألمانية، أيد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى المتظاهرين الإيرانيين.

وقال وزراء الخارجية في بيان: "نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعبر عن دعمنا للطموح الأساسي للشعب الإيراني لمستقبل، يتم فيه احترام وحماية أمن الإنسان، وحقوقه الإنسانية العالمية".

وجاء في البيان: "نندد بالوفاة العنيفة للشابة الإيرانية /جينا/ مهسا أميني بعد إلقاء القبض عليها، من قبل ما يطلق عليه في إيران بشرطة الأخلاق. علاوة على ذلك، نندد بالاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة ضد محتجين وأطفال سلميين".

وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع: "نحن ندافع عن حق كل الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات، ونأسف لتقليص الحكومة المساحة المدنية والصحافة المستقلة، واستهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تعطيل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

من ناحية أخرى، نزل الآلاف من أنصار الحكومة إلى شوارع البلاد يوم الجمعة لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

واحتشد الكثير من المتظاهرين أمام مجمع السفارة السابق بالعاصمة.