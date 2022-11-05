رجل يقتحم بسيارته مشاجرة جماعية في ألمانيا ويصيب 5 أشخاص

خلال مشاجرة جماعية في ساحة لانتظار السيارات بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، انطلق رجل بسيارته وسط مجموعة من المتشاجرين وأصاب عددا منهم.



وقالت الشرطة والادعاء العام إن خمسة رجال أصيبوا بجروح بالغة في الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما تطلب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتم إطلاق سراح هؤلاء المصابين بعد تلقي العلاج في العيادات الخارجية.



وهرب السائق من موقع الحادث.



وبحسب المعلومات تمكنت شرطة ليفركوزن من إلقاء القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 37 عاما بعد وقت قصير.



وتم تشكيل لجنة جرائم القتل للتحقيق في هذه الجريمة بوصفها شروعا في القتل.



ووفقا للوضع الحالي للتحقيق فإن المتشاجرين كانوا قبل المشاجرة في زيارة لحفل أقيم بحي مورزينبرويش بالمدينة المذكورة وتوجهوا إلى ساحة انتظار السيارات بالحي.



وبحسب الشرطة، قام السائق، وفقا لشهادة الشهود، بتوجيه سيارته إلى مجموعة من الأشخاص، ودفع الرجال الخمسة بمقدمة سيارته وألقاهم على الأرض.