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شغب في مركز احتجاز مؤقت للاجئين في بريطانيا


نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 8:34 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 8:34 م
أثار لاجئون أعمال شغب بسبب انقطاع المياه والكهرباء عنهم في مركز لاحتجاز المهاجرين بقرية هارموندسورث البريطانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المشاكل في خدمات المركز بدأت يوم أمس، وفي المساء تم استدعاء الشرطة إلى هناك، إلا أن أعمال الشغب استمرت حتى الصباح.

وأضافت الصحيفة: "وصلت شرطة مكافحة الشغب إلى مكان الحادث في مركز احتجاز هارموندسورث للمهاجرين، بعد أن اقتحم 100 شخص فناء المركز في الصباح الباكر".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: "كان بعض اللاجئين مسلحين، ولوحظت معهم السكاكين. ولا توجد معلومات حتى الآن عن جرحى بين موظفي المركز أو المهاجرين".

جدير بالذكر أن هذا الحادث، ليس الأول من نوعه في بريطانيا هذا العام.

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