نشرت عارضة الأزياء الفرنسية ونجمة تليفزيون الواقع، مارين الحيمر، مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر إنستجرام، يظهر لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، وعلقت قائلة: "إن هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".

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وأوضحت الحيمر أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها عن الأمر، مشيرة إلى أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ، وعبرت عن دخولها الإسلام قائلة: "لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل".

عقب ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مارين الحيمر، الذي آثار تفاعلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر..

- ولدت مارين الحيمر في مدينة بوردو الفرنسية عام 1993م، بأصول مغربية مصرية تحمل الجنسية الفرنسية.

- تقدمت في عام 2017 إلى مسابقة في برنامج تليفزيون الواقع إلى جانب شقيقتها التوأم أوشيان في برنامج أمراء وأميرات الحب، وكان هذا البرنامج بمثابة نقطة الانطلاق في مشوارها الإعلامي حتى أصبحت أشهر شخصية فنية في العالم.

- كما اشتهرت بعدد من برامج تليفزيون الواقع منها (أمراء الحب، والمارسيليون في دبي).

أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحتفي بإسلام مارين

نشر علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مقاطع فيديو لحظة إعلان الحيمر إسلامها عبر صفحته على تويتر، قائلاً: "نحن ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها، لافتة إلى أنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا الأربعاء.. إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية.. بارك الله بالأخت".