استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، عقب قيامهم برشق مركبات لمستوطنين إسرائيليين.



وأصدرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي بيانا جاء فيه: أن" قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فلسطينيين كانا يرشقان الحجارة على مركبات للمستوطنين".



وأضاف: "قُتل أحدهما وأصيب الآخر ويجري التعامل معه من جانب قوة طبية".



ولم يصدر بيان عن وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أخرج الفلسطينيين من بين الأشجار دون أن تعرف هويتهما.



والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أربعيني فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.



ومن جهة ثانية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بمحط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، شرق القدس.



ووقعت المواجهات في محيط الجامعة بين عشرات الطلاب والسكان.



وقال شهود عيان إن النيران اندلعت في عدد من الأشجار في محيط الجامعة بعد إطلاق قنابل الصوت والمسيلة للدموع عليها.