ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية: دور شيخ الأزهر بارز في تعزيز مكانة الإسلام وقيمه

التقى ممثل الملك البحريني للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك بحضور حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، ومحمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وحمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، رحب ناصر بن حمد آل خليفة، خلال اللقاء بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيداً بما يقوم به شيخ الأزهر الشريف، من جهود طيبة ومقدرة في تعزيز مكانة الإسلام وقيمه وتعاليمه السمحاء.

وأكد ممثل الملك البحريني للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، على المكانة الرفيعة التي تبوأها الأزهر الشريف، كمنارة علمية ودينية؛ تنشر قيم الإسلام والاعتدال والتسامح والمحبة في الأوساط العالمية.

وأوضح أن مملكة البحرين كانت ولا زالت هي أرض الإسلام والتسامح والتعايش بين جميع الطوائف، حيث أصبحت مملكة البحرين بفضل رؤية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واحة للسلام والأمن والتسامح.