ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، أقل من 50 ألف حالة اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ" جائحة مزدوجة" من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 40 ألفا و 903 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 57 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و 801 ألف و564 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و 354 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 314 حالة، بزيادة 10 حالات عن اليوم السابق.