إيطاليا تواجه خسائر بمليارات الدولارات بسبب الفيضانات والطقس السيئ

تواجه إيطاليا خسائر بمليارات الدولارات بسبب الطقس السيئ الذي ضربها هذا العام وتسبب في تضرر مناطق حضرية وتدمير محاصيل زراعية في عدة مناطق.

وتواجه أكبر شركات التأمين بالفعل مطالبات بأكثر من 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) بالتعويض بسبب الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت إقليمي فينيتو وإميليا رومانيا في وقت سابق من العام الجاري، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "سول 24 اور" اليوم الأحد.

ومن المؤكد أن يرتفع الرقم الإجمالي للتعويضات بعد الأمطار المميتة التي ضربت إقليم توسكانا والمناطق الشمالية في الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وتسبب في أضرار تقدر بالفعل بأكثر من 300 مليون يورو، وفقا لوكالة الحماية المدنية. وقد خصصت حكومة إيطاليا نحو 5 ملايين يورو من المساعدات ووعدت بالمزيد.

وقد أعلنت السلطات في منطقة وسط إيطاليا أن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح عاتية ضربت توسكانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إجلاء نحو 1200 شخص.

وقال رئيس منطقة توسكانا، أوجينيو جياني، إن هناك أيضا أكثر من 16 ألف أسرة بدون كهرباء.

وكانت المقاطعات الأكثر تضررا هي براتو وبستويا. وفاض نهر بيسينسيو على ضفتيه مما أسفر عن غرق بعض القرى.

وقال جياني، في منشور عبر فيسبوك، "قد تكون توسكانا قد تضررت، لكننا بدأنا بالفعل في إعادة البناء."

كما ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية مناطق أخرى في شمال ووسط إيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة أمواجا عالية على طول شاطئ الريفييرا الإيطالية في إقليم ليجوريا، مع ارتفاع منسوب مياه البحر إلى المدن الداخلية التاريخية في بعض المناطق.

وعلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيطالية، قامت مدينة البندقية بتشغيل البوابات الخاصة بها التي تعزل بحيرة البندقية وتحمي وسط المدينة من الفيضانات.