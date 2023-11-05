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أوكرانيا تسعى إلى إصلاح خدمتها العسكرية أثناء مواجهة روسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:30 م

في خضم حرب أوكرانيا الدفاعية ضد روسيا، يريد وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، إصلاح الخدمة العسكرية في غضون السنوات الخمس المقبلة لجعلها أكثر احترافية، وفقا لخطة نُشرت اليوم الأحد.

وتتعلق خطة أميروف بأن تتحول القوات المسلحة الأوكرانية إلى خدمة عسكرية تعاقدية، على أن تأخذ عملية التجنيد والحياة المهنية للجنود بعد ذلك، في الاعتبار، تدريبهم السابق. والهدف أيضا تحقيق مساواة مهنية بين الجنسين داخل القوات المسلحة.

ووفقا لأفكار الوزير، يجب أيضا أن يتم تعزيز التعاون بين الجامعات الأوكرانية والمؤسسات المشابهة في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتشير "الثقافة الجديدة للعلاقات بين القادة والمرؤوسين" إلى ابتعاد واضح عن الممارسات السابقة للهياكل الصارمة التي لا تزال مستخدمة منذ العهد السوفيتي.


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