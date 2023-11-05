جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف أكثر من 2500 هدف منذ بدء الهجوم البري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه منذ بدء الهجوم البري، في قطاع غزة، قبل أسبوع، قصف أكثر من 2500 هدف، من البر والجو والبحر، على حد زعمه.



وأضاف جيش الاحتلال، الليلة الماضية، أن قواته تواصل المعارك مع عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في شمال غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.



وتابع: "القوات البرية وجهت أيضا طائرات لقصف البنية التحتية لحماس ومواقع لتخزين أسلحة ومواقع مراقبة ومراكز قيادة".



ولم يكشف الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات جديدة، حول احتمال سقوط ضحايا بين القوات الإسرائيلية.