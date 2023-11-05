تعرضت سيدة يهودية للطعن، ليلة أمس، على يد مجهول في مدينة ليون الفرنسية، وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحدد حتى الآن هل هذه الجريمة بدافع الكراهية أم لا، إلا أن التعليقات على الخبر برزت في الحكم على الموقف سريعا، حيث يعيش اليهود حول العالم حالة من الترقب والخوف؛ بسبب القلق من ردود فعل الآخرين نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والقصف والحصار المستمر.

وأبلغت السلطات وجماعات المجتمع المدني في العديد من الدول، عن تصاعد في معاداة اليهود منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب وكالة "رويترز".

- فرنسا.. ارتفاع في بلاغات الإساءة لليهود

منذ هجوم المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر والحرب الشرسة اللاحقة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تم الإبلاغ عن 819 عملا معاديا لليهود في فرنسا، وهو عدد من الحوادث في 3 أسابيع أكبر من من الواقعة في عام 2022، وتتراوح أشكال الإساءة بين: الإساءة اللفظية والكتابات المعادية للسامية على الجدران والاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل، بحسب المنصة الفرنسية "فرانس 24".

وأوضحت المنصة الفرنسية في تقرير تحديث لها، أن اليهود في فرنسا لا يشعرون بالأمان مطلقا خلال هذه الأيام، وهناك دعوات مستمرة لعدم إظهار هويتهم الدينية خارج المنزل، ولكن ذلك لا يوقف موجة الإساءة ضدهم؛ لأنه بمجرد علم الدائرة المحيطة بأن شخص ما يهودي تبدأ التهديدات تلاحقه.

ونقلت المنصة، بعض الأصوات اليهودية الفرنسية التي قصت بعض المواقف عن ذلك، حيث قال ديفيد البالغ من العمر 20 عامًا، إنه يعرف مجموعة من الأصدقاء اليهود الذين تمت ملاحقتهم وتهديدهم من قبل مجموعة أخرى من الشباب.

وأضاف أن إخفاء دين المرء لم يعد عاملاً للحماية بعد الآن.

وقال آخر لم يُذكر اسمه: "كثيرا ما أتحدث باللغة العبرية على الهاتف، واستمع إلى الموسيقى العبرية، وهاتفي باللغة العبرية، أخشى أن يرى هذا أو يسمعه أحد وأنا غير منتبه وأكون ضحية لاعتداء لفظي أو جسدي، دعنا نقول فقط إنني أدرك الآن الخطر المتزايد ولست مرتاحًا منذ 7 أكتوبر، وأنا خائف من الذهاب إلى الأحياء الإسلامية / العربية أو الأسواق الإسلامية / العربية، ولم يكن الأمر كذلك قبل هذا التاريخ".

في بلدة كريل شمال باريس، كان اليهود والمسلمين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض، تتذكر جويل ليزمي، 70 عامًا، الرئيسة السابقة لمنظمة "WIZO"، وهي منظمة نسائية صهيونية دولية ومسئولة منتخبة سابقة في مجلس المدينة.

وذكرت أن معادة اليهود ترتفع بسبب الأحداث في فلسطين فقد حد هذا بعد الانتفاضة الثانية، ودفع العديد من اليهود إلى مغارة الحي، وقالت: "كان هناك 400 عائلة يهودية، أما الآن فلم يعد هناك سوى 35 عائلة، لا أفهم لماذا يتم استخدام اليهود ككبش فداء للصراع في الشرق الأوسط.

- خوف اليهود في أمريكا يدفعهم لتعلم السلاح

وقال مدربو الأسلحة النارية ومجموعات الأمن اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك تدفق من زبائن جدد منذ أن وقعت معركة طوفان الأقصى كما تطلق عليها حركة المقاومة حماس.

وأضاف أصحاب متاجر الأسلحة في فلوريدا، أنهم رأوا عددا أكبر من اليهود يشترون الأسلحة النارية في الأسابيع الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بحسب شبكة "nbc news" الأمريكية.

وأوضح ديفيد كوالسكي الذي يملك متجر فلوريدا للأسلحة في مدينة هوليوود، والذي يقدم دروسًا تدريبية على الأسلحة النارية: "لقد شهدنا بالتأكيد زيادة هائلة في عدد اليهود المتدينين والأرثوذكس الذين يشترون الأسلحة النارية، ولقد رأيت زيادة في الاهتمام بالتدريب الفردي وكذلك التدريب الجماعي".

وقال دانييل لومبارد ضابط شرطة شيكاغو الذي يدير شركة "DAVAD Civilian Defense"، وهي شركة للتدريب على الأسلحة النارية، إنه شهد زيادة هائلة في اهتمام المجتمعات اليهودية المحلية.

وذكرت مجموعة المناصرة اليهودية، رابطة مكافحة التشهير، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، أن الحوادث المعادية لليهود ارتفعت بنحو 400% في الأسبوعين التاليين لهجوم 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبعد أن حاول رجل وهو يصرخ "فلسطين حرة" و"اقتلوا اليهود" اقتحام منزل عائلة يهودية في لوس أنجلوس يوم 25 أكتوبر.

وقال العمدة كارين باس، إن الشرطة ستواصل تكثيف الدوريات في المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء المدينة.

وفي جامعة كورنيل شمال ولاية نيويورك، جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول مركز الحياة اليهودية بعد تهديدات عبر الإنترنت، شملت الدعوة إلى تفجيره.

- الأرجنتين.. تحذيرات لليهود بإخفاء هويتهم

ينصح الزعماء اليهود الأرجنتينيون أفراد الجالية بتوخي الحذر وزيادة اليقظة، حيث طلبت مدرسة يهودية شهيرة في بوينس آيرس من التلاميذ عدم ارتداء زيهم المعتاد، وانسحبت بعض الفرق من مسابقة لتنس الطاولة تقام في ناد يهودي خوفا من استهداف النادي أو الفرق.

وأكدت وسائل إعلام محلية الأسبوع الأخير في شهر أكتوبر، القبض على رجل أرجنتيني بعد أن دعا على منصة التواصل الاجتماعي إلى شن هجمات على الأطفال اليهود في المدارس.

- بريطانيا.. ارتفاع ملحوظ في معاداة اليهود

قالت شرطة لندن، إن حوادث معاداة اليهود والإساءة لهم زادت 14 ضعفا منذ هجوم 7 أكتوبر.

وذكرت مؤسسة أمن المجتمع التي تجمع التقارير عن معاداة اليهود في بريطانيا، إن عدد الحوادث في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم كان الأعلى خلال فترة 3 أسابيع منذ أن بدأت في جمع البيانات في عام 1984.

وقال أنتوني أدلر "62 عاما"، متحدثا خارج معبد يهودي ذهب للصلاة فيه في جرين، أحد أحياء لندن التي تضم جالية يهودية كبيرة: "هذا هو الوقت الأكثر رعبا بالنسبة لليهود منذ الحرب العالمية الثانية، لقد واجهنا مشاكل من قبل، لكن الأمور لم تكن بهذا السوء في حياتي"، بحسب "رويترز".

وأغلق أدلر، الذي يدير 3 مدارس يهودية، اثنتين منها مؤقتًا بعد 7 أكتوبر بسبب مخاوف من هجمات على التلاميذ، وعزز الإجراءات الأمنية في المدارس الثلاث.

- روسيا.. المخاوف تتجدد

يعد أكبر الحوادث والأكثر رعبا بالنسبة لليهود التي وقعت في محج القلعة بداغستان، التي تقع تحت الحكم الروسي، حيث هاجم حشد غاضب من وصول طائرة من إسرائيل إلى المطار، طائرة وشرعوا في البحث عن اليهود بعد اقتحام المطار وحدوث أعمال شغب.

وقال الحاخام ألكسندر بورودا رئيس الاتحاد الروسي للجاليات اليهودية، إن المشاعر المعادية لإسرائيل تحولت إلى عدوان مفتوح تجاه اليهود الروس.

مع وقوع الهجوم، قال عوفاديا إيساكوف الحاخام اليهودي البارز من المنطقة والمتحدث باسم الجالية اليهودية الداغستانية، لموقع الأخبار الروسي بوديوم، إن جميع العائلات التي يتراوح عددها بين 700 إلى 800 عائلة، هي آخر الجالية اليهودية الجبلية في داغستان التي تعود أصولها إلى القرن السابع، تضطر إلى المغادرة إلى أجزاء أخرى من روسيا، ولكن هل يستحق الأمر المغادرة، هل يوجد أمان في روسيا.

وقال غوريغوري شيفيدوف، لـ"الجارديان"، وهو محرر متخصص في شئون المنطقة، إن التهديد الأكثر خطورة في الوقت الحالي ليس الحالة المزاجية والتصرفات المرتبطة بالزوار القاديمن من إسرائيل، التهديد الحقيقي هو تغيير الهدف من معاداة إسرائيل إلى معاداة اليهود عامة؛ لأنه لن تتمكن أجهزة الأمن الوطنية والإقليمية من حماية الأفراد اليهود من الهجمات.