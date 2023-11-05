رئيس مكتب الإعلام الحكومي يرد على مزاعم الاحتلال بسرقة المقاومة لوقود غزة

أكّد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجاهزية الكاملة لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع مستشفيات القطاع، وذلك بعد الإدعاءات التي ساقها جيش الاحتلال بخصوص مزاعم استخدامها من قِبل المقاومة الفلسطينية كأهداف عسكرية.

وقال معروف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إنّ الاحتلال ساق ضمن أكاذيبه سرقة المقاومة الفلسطينية للوقود، موضحا أن الاحتلال ساق في هذا الأمر إدعاءات متضاربة.

وأضاف أن الاحتلال ادعى أن حماس لديها مخازن من الوقود بمئات الآلاف من اللترات، ثم ادعى في كذبة متضاربة أخرى بأن حماس تسرق الفتات من الوقود المتوفر لدى المستشفيات.

وأشار إلى أن الاحتلال حاول أن يسوق هذه الادعاءات من خلال مكالمات وهمية، علما بأنه تبين أن كل المكالمات التي استعان بها المتحدث باسم جيش الاحتلال في كل المؤتمرات الصحفية السابقة أنها ذات مصدر واحد، أي أنها من هاتف واحد، وأن الشخصين المتحدثين يخاطبان بعضهما البعض من نفس الهاتف.

ولفت إلى أن الاحتلال ادعى إرسال المكالمات الوهمية للتحقق من صحتها من مصادر لم يُحددها، متحديا الاحتلال أن يعلن عن هذه المصادر التي هي في الأساس غير موجودة إلا في خياله.

وشدد على الجاهزية لاستقبال أي لجنة أممية سواء تابعة للأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي أو منظمة الصحة العالمية وذلك لدحض أكاذيب الاحتلال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد ادعى أن حركة حماس تستغل المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها أسفل منها، وعرض صورا اصطناعية لتمرير إدعاءاته.

كما تضمنت إدعاءات هاجاري، القول إن المقاومة تسرق الوقود المخصص للمستشفيات وتعمل على تخزينه في الأنفاق التابعة لها، على حد زعمه.