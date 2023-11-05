أنتجت روسيا ولأول مرة، أكثر من ثلث إجمالي الماس الطبيعي في العالم بحلول نهاية عام 2022، حيث احتلت مع الدول الأفريقية ما يقرب من 90% من حجم السوق العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأنه بحسب بيانات العام الماضي، استنادا إلى بيانات من عملية كيمبرلي التي تم إنشاؤها لمكافحة "الماس الدموي"، فقد بلغ حجم إنتاج الماس في العالم 96ر119 مليون قيراط، يوجد 9ر41 مليونا منها في روسيا، وهو رقم قياسي يبلغ 35% من السوق.

وقد كانت روسيا تمثل قبل ذلك، وتحديدا منذ عام 2004، ما يتراوح بين 22% و33% فقط سنويا من إنتاج الماس العالمي، كما تم استخراج 6ر61 مليون قيراط أخرى في الدول الأفريقية.

ويعد أكبر منتجي الماس في القارة الافريقية: بوتسوانا (بواقع 5ر24 مليون قيراط)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9ر9 مليون قيراط) وجنوب أفريقيا (7ر9 مليون قيراط).

وبالإضافة إلى أفريقيا، كانت كندا والبرازيل الرائدتين من حيث حجم الإنتاج في عملية كيمبرلي، بواقع 3ر16 مليون قيراط و158 ألف قيراط، على التوالي.