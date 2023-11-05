الشرطة الألمانية تلقي القبض على محتجز الرهينة بمطار هامبورج

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد إنهاء احتجاز رهينة في مطار هامبورج بعد مضي أكثر من 18 ساعة على هذا الاحتجاز، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على الرجل المسلح الذي دخل مساء أمس إلى ساحة المطار بسيارة كان على متنها ابنته.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة زاندرا ليفجرون إن "الرجل غادر السيارة مع ابنته واتجه صوب قوات الطوارئ، وتكللت عملية التدخل بالنجاح في الوقت الحالي" وأشارت إلى أن الطفلة الصغيرة/4 أعوام/ في أمان حاليا ويبدو أنها لم تُصَب بأذى.

وأضافت ليفجرون أن الشرطة تحفظت على المشتبه به "ويجري الآن فحص ما إذا كان الرجل لا يزال يحمل أجساما متفجرة بطريقة أو بأخرى أو بحوزته أو داخل السيارة"، وقالت إن عملية الفحص لم يتم الانتهاء منها بعد.

وعن الحالة الصحية للرجل، قالت ليفرجرون: "نفترض في الوقت الراهن أنه لم يُصَب بأذى لكنه لا يزال ملقى على الأرض تحت حراسة قوات الشرطة".