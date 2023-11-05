قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الشعب الفلسطيني لا يمكن تركيعه، ولن يترك أراضيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو تضم مجموعة من الإرهابيين والقتلة، محذرا من الاحتلال خطر حقيقي على كل المنطقة.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ليست طرفا محايدا لكنها منحازة للاحتلال وتدعمه منذ اليوم الأول للحرب، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يبحث عن شيء لصالح الفلسطينيين لكنه يريد تحقيق أهداف الاحتلال.



ونوه بأن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا مع بلينكن في عمّان، أكّدوا رفضهم لأي محاولة لفرض وصاية على الشعب الفلسطيني.



وأوضح أن القضية الفلسطينية شأن داخلي، وأن مستقبل غزة والقدس والضفة الغربية شأن فلسطيني خالص، مؤكدا أن الحركة تتعاون مع المحيط العربي والإسلامي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.



وشدد على رفض أي وصاية على الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب الصامد قادر على تحقيق تطلعاته.