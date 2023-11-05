صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي دخل موسوعة جينيس على جرائمه من أوسع أبوابها

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي مستمر لليوم الـ30 بكل وحشية على قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الاحتلال مستمر في حرب الإبادة التي يمارسها لحظة بلحظة، وعملياته للتطهير العرقي، والمجازر التي ترتكب ليل نهار أمام سمع العالم وبصره.

ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يريد من هذا كله الحصول على أرقام قياسية لدى موسوعة جينيس على كل جرائمه بحق أبناء شعب فلسطين».

وأكمل: «وهنا نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي دخل موسوعة جينيس على جرائمه من أوسع أبوابها، فهو حصل على الرقم القياسي في عدد المجازر التي ارتكبها منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة».

وتابع: «الاحتلال حطم الرقم القياسي في قتل الأطفال والرجال والنساء والأطقم الطبية والصحفية، واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وتدمير سيارات الإسعاف، والانقضاض على الجرحى والمرضى، والاستهداف لكل ما يتحرك وثابت في القطاع».

وذكر أن «الاحتلال حصل على الرقم القياسي في حجم القنابل التي ألقاها على 360 كم، وغيّب هذا القطاع عن العالم 17 عامًا، وحرم 2.3 مليون مواطن من أبسط الحقوق العلاجية والمعيشية».