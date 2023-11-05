وزير الخارجية عن مستقبل غزة حال انتهاء سيطرة حماس عليها: أمر سابق لأوانه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحديث عن مستقبل قطاع غزة أمرٌ سابق لأوانه، وذلك ردا على سؤال عن تصور وضع القطاع حال انتهاء الحرب بإنهاء سيطرة حماس عليه.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع عربي أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أنه يجب التركيز حاليا على الملف المطروح وهو ضرورة وقف الأعمال العدائية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في غزة.



وأشار إلى ضرورة التعامل مع مسألة النزوح، وتوفير ممرات آمنة للمواطنين في القطاع، مع ضرورة التعامل مع جذور ما وراء هذا الصراع.



وشدد على أنه من الضروري التعامل مع هذه الملفات في الوقت الحالي.