تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إطلاق الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام قاعدة إنجرليك الأمريكية.

وقررت الشرطة، توجيه خراطيم المياه وقنابل الغاز صوب المتظاهرين أمام القاعدة الأمريكية، عندما حاولوا دخول المنطقة العسكرية للقاعدة الموجودة في ولاية أضنة.

وفي وقت سابق، غادرت «قافلة الحرية من أجل فلسطين» ولاية قونية وسط تركيا، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة حيث وجهتها الأخيرة.

القافلة التي تنظمها هيئة الإغاثة الإنسانية İHH التركية، انطلقت من إسطنبول ومرت بالعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة؛ للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

وانطلقت القافلة إلى أضنة من أمام مركز مولانا الثقافي بقونية، حيث رفع المشاركين فيه الأعلام التركية والفلسطينية.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة التركية بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدؤون مسيرات الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكرية؛ من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.